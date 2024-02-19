Зараз Путін відчуває себе більш сміливіше, ніж будь-коли, каже вона.

Екс-губернатор Південної Кароліни і кандидат на виборах президента США Ніккі Хейлі виступила за подальше надання допомоги Україні у війні проти Росії.

В інтерв'ю ABC news вона заявила про необхідність нагадати американському народу, що Путін - це не та людина, якій можна довіряти. "Важливість забезпечення перемоги України очевидна, тому що ми повинні запобігти подальшій війні. І прямо зараз Путін відчуває себе більш сміливіше, ніж будь-коли", - заявила вона.

Хейлі вважає, що президент Джо Байден не пояснив американцям, чому Україна важлива. "Він жодного разу не розмовляв з американським народом про терористичну діяльність, що відбувається з Ізраїлем, і про те, чому Іран такий небезпечний. Він ні в якому разі не говорить про загрози з боку Китаю. І коли ви не говорите про ці речі з американським народом, вони дистанціюються від цього", - додала вона.

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Кандидат у президенти підкреслила, що вороги США бачать "невдачу Байдена на цьому фронті", а також чують заяви Дональда Трампа про те, що його не турбує вторгнення в Україну. Під загрозою російського нападу опиняються Польща і країни Балтії.

"Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги настільки важливий. Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. Вони мають велику бойову силу. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправці наших військових чоловіків і жінок воювати", - підкреслила вона.

Вибори в США: останні новини

Як відомо, чергові президентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року.

Від демократів кандидатури висунули чинний американський президент Джо Байден і член Палати представників США Дін Філліпс. Від республіканців - екс-президент Дональд Трамп і колишній постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що хотів би бачити президентом США Джо Байдена. Трамп назвав це компліментом.

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