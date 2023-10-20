Ізраїльські високопосадовці зауважили, що американці підтримують прагнення Ізраїлю знищити інфраструктуру бойовиків.

США вплинули на формування плану Ізраїлю щодо проведення наземної операції в Секторі Газа.

Як повідомляє Bloomberg, у перші дні після нападу ХАМАС ізраїльські військові говорили, що завдадуть "скоординованих ударів з повітря, моря та землі" для знищення терористів у Секторі Газа. Втім, через кілька днів представники ЦАХАЛ заявили, що наземний наступ може відрізнятись від очікувань: початися пізніше і триватиме довше.

Троє ізраїльських високопосадовців на умовах анонімності повідомили агентству, що роль США у війні Ізраїлю проти руху ХАМАС "глибша і інтенсивніша, ніж будь-який вплив Вашингтона в минулому". Влада США поділяє мету Ізраїлю зі знищення військової інфраструктури ХАМАС у Секторі Газа. Обидві сторони вважають, що це можливо тільки при наземній операції, оскільки палестинське угруповання "витратило десятиліття на будівництво мережі тунелів та інших вогневих точок".

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Вплив США "визначає методи проведення атаки" та її терміни. США також хочуть обмежити втрати серед мирних жителів, які мешкають у Секторі Газа.

Війна в Ізраїлі

Після тривалих бомбардувань Сектора Гази Армія оборони Ізраїлю готується до наступного етапу своєї кампанії, але це не обов'язково буде наземна операція на території Палестини. Про це заявив речник ЦАХАЛу Річард Гехт на брифінгу з журналістами.

Очікувалося, що після тижня жорстких бомбардувань ЦАХАЛ зайде в Газу вже минулими вихідними, проте цього не сталося. Із поки що не зовсім зрозумілих причин наземну операцію відклали.

Втім, непрямі свідчення вказуються, що армія Ізраїлю певний час готувалася саме до повномасштабного наземного вторгнення. Зокрема для боїв у міських умовах спішно готували танки "Меркава", встановлючи на них відомі з російсько-української війни антидронові "мангали".

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