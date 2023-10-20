У будинок влучила ракета, внаслідок чого дівчина отримала важкі поранення.

17 жовтня у секторі Гази загинула 24-річна українка Лейла Хіжи. Вона з донькою була у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ракета.

Як повідомляє видання Ґрати, на момент атаки її чоловік перебував у Єгипті. Лейла та її маленька дочка отримали поранення та потрапили до лікарні. Проте медики не змогли врятувати дівчину.

Лейла Хіжи народилася у Харкові. Її мати – українка Світлана Куликова, а батько – палестинець Гхазі Хіжи. Чоловік приїхав до України на навчання та тут познайомився з майбутньою дружиною. До Палестини вони переїхали після того, як Гхазі закінчив навчання.

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Хіжи вступила до Жіночого коледжу університету Аль-Азхар у Каїрі та закінчила його у 2021 році. Через рік дівчина вийшла заміж і працювала у салоні краси.

Брат дівчини Заїд Хіжи розповів, що після того, як сім'я виїхала з Харкова, у Лейли залишалося лише українське свідоцтво про народження. У липні 2022 року вона звернулася до українського консульства у Туреччині, щоб отримати паспорт. Однак процес затягнувся через те, що адреса прописки Лейли в Україні знаходився на території, яка на той момент була окупована росіянами.

З Туреччини Лейла з чоловіком вирушили до Єгипту. Пізніше дівчина повернулася до Гази, де народила доньку Олену. Чоловік залишався в Єгипті. З початку час бойових дій Лейла з дочкою перебували у Газі. Сім'я українки одразу попросила допомогти з евакуацією, але отримувала відмови та поради "набратися терпіння".

"Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні, куди ввечері доставили ще близько ста поранених після вибуху у дворі лікарні Аль-Ахлі, де загинуло, за різними даними, від 300 до 500 людей. Лейлу врятувати не змогли", – пише видання.

Сім'я звернулася до українського консульства в Єгипті з проханням допомогти вивезти дочку Лейли до батька. Евакуація постійно відкладається.

Війна Ізраїлю та Палестини: останні новини

Влада Ізраїлю дала своїм військовим "зелене світло" на початок наземної операції на території Сектору Гази, як тільки вони будуть готові. Офіційного рішення поки не було.

Тим часом Reuters пише, що операція Ізраїлю під назвою "Залізні мечі" буде дуже жорстокою і не схожою на всі, що проводилися в Секторі Гази раніше. Зазначається, що майбутнє Гази невідоме.

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