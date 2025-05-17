'Я б зробив це': Трамп напрошується в гості до Сі Цзіньпіна

Американський президент зазначив, що відвідав би Пекін з офіційним візитом на тлі перемир'я у торговельній війні.

Президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність відвідати Китай та особисто зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. У п'ятничному інтерв'ю Fox News він підкреслив важливість американо-китайських відносин і висловив бажання обговорити зовнішню політику та економіку, інформує Bloomberg.

"Я б, звичайно, зробив це", – відповів Трамп, коли його запитали, чи хотів би він відвідати Сі під час закордонної поїздки, додавши, що відносини між Китаєм і США є "важливими".

Це не перша заява Трампа про прагнення до діалогу з Китаєм. Раніше цього тижня він зазначив, що телефонна розмова з Сі може відбутися після тимчасового перемир’я в торговельній війні. Угода передбачає 90-денне послаблення мит: США знизили тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, тоді як Китай зменшив свої мита на американську продукцію до 10%.

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Що передувало

Нагадаємо, що візит до Китаю може стати ключовим моментом у стабілізації глобальної економіки та зовнішньополітичного курсу США на тлі зміненої геополітичної ситуації.

Нещодавно США та Китай вирішили тимчасово знизити мита на товари один одного. Рішення направлене на те, щоб знизити торговельну напруженість між країнами і дати двом найбільшим економікам планети кілька місяців на врегулювання розбіжностей.

Сукупні 145%-ві американські мита на більшість китайських товарів повинні знизити до 30%. Водночас, 125%-ві мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.

Також стало відомо про створення механізму, який дозволить обговорювати економічні відносини між країнами в майбутньому.

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