За словами Г'юстон, американська адміністрація прагне тривалого і міцного миру в Україні та в усьому регіоні.

США хочуть і надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб домогтися миру. Про це заявила заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон в ефірі Postimees.

Вона запевнила, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне тривалого, міцного і стабільного миру в Україні та в усьому регіоні.

"Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", - наголосила Г'юстон.

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Нагадаємо, що 2 серпня Трамп заявив, що США "повністю готові" до ядерної війни з Росією. Ці слова стали відповіддю на запитання, чому він розпорядився вивести ближче до РФ два атомні підводні човни.

Трамп доручив вивести два атомні підводні човни ближче до РФ

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився розмістити два атомні підводні човни у "відповідні райони". За його словами, це зроблено на випадок, якщо провокаційні заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва "виявляться чимось більшим".

"Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачених наслідків", - додав Трамп.

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