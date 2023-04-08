На тлі загострення відносин з Іраном Пентагон вирішив показати м'язи.

Пентагон поставив на бойове чергування в районі Перської затоки атомний підводний човен, здатний нести ядерні ракети. Про це заявив у суботу спікер 5-го флоту США, що базується в регіоні, командер Тімоті Хокінс, пише Apnews.

За його словами, атомний підводний човен, який постійно базується в Кінгс-Бей, штат Джорджія, в п'ятницю пройшов через Суецький канал.

"Він здатен нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і буде розгорнутий у складі 5-го флоту США для забезпечення регіональної безпеки і стабільності на морі", — заявив Хокінс.

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Видання зазначає, що перекидання в регіон атомного ракетоносця, ймовірно, є демонстрацією сили для Ірану, відносини з яким у США дуже напружені.

"Військово-морський флот [США] рідко визнає місцезнаходження або дислокацію підводних човнів", - пише Apnews.

5-й флот США відповідає за безпеку Ормузької протоки – воріт в Перську затоку, через які проходить 20% світових поставок нафти.

Американо-іранське протистояння

У березні іранські сили завдали удару по американській військовій базі у Сирії. В результаті загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро були поранені. Удар завдали, імовірно, за допомогою безпілотника.

У відповідь американці завдали свій повітряний удар по іранських військових базах в регіоні. Били з артилерії, літаків і ударних вертольотів. Байден пообіцяв, що іранські провокації не змусять США піти з регіону.

На тлі цього протистояння стало відомо, що Іран впритул підійшов до створення ядерної зброї. За словами голови американського Генштабу Марка Міллі, Іран може виготовити діючу ядерну зброю протягом декількох місяців.

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