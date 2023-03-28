Політ на більших відстанях знижує якість отриманих даних.

Після інциденту з російським винищувачем США вирішили направити свої розвідувальні БПЛА далі на південь над Чорним морем. Таке рішення обмежує здатність збирати розвіддані.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

"Безумовно, обмежує наші можливості збирати розвідувальні дані пов'язані з війною в Україні", - цитує відомство анонімне джерело.

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За словами посадовця, політ розвідувальних БПЛА на більших відстанях знижує якість отриманих даних. Хоча супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати дрони, але мають коротший час над цілями, що знову ж таки знижує ефективність спостереження.

Інцидент з американським БПЛА

14 березня російський винищувач Су-27 збив американський БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем біля тимчасово окупованого півострова Крим. Пізніше з'явилось відео зіткнення.

У Кремлі звинуватили США в провокації. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що американські дрони будуть літати там, де дозволено міжнародним правом.

У Росії ж влаштували істерику, заявивши, що це нібито доводить залученість Вашингтона до війни проти Росії.

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