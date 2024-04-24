Новинка виглядає моторошно, але розробники не позиціонують її як зброю для війни.

Американська компанія Throwflame приступила до продажу свого чотириногого Thermonator, якого самі розробники називають "першим в історії роботом-собакою з вогнеметом".

На офіційному сайті компанії зазначено, що робота можна придбати за 9420 дол. Відразу обмовимось, що це не бойова машина. Передбачається, що Thermonator можна застосовувати, зокрема, для прибирання снігу та льоду, а також просто для розваг.

Робот отримав вогнемет ARC Flamethrower, який відрізняється компактними розмірами та має дальність до 10 м. Вогнемет кріпиться до робота за допомогою планки Пікатінні, яку використовують для стрілецької зброї.

Роботом можна керувати за допомогою системи First Person View, яка раніше набула широкого поширення у світі безпілотних літальних апаратів.

Експерти відзначають, що поява новинки може мати далекосяжні наслідки і мова йде не тільки про розваги.

З моменту свого створення на початку XX століття ранцеві вогнемети набули широкого поширення і активно застосовувалися, зокрема, у Першій та Другій світовій.

Спеціалісти не виключають, що військові розробки, концептуально схожі на Thermonator, можуть почати використовувати і у війні.

Американці створюють нових роботів

В останні роки в США активно створювали нові наземні роботизовані комплекси: йдеться не лише про досить відомих роботів-псів. Так, нещодавно американська Boston Dynamics показала нове покоління людиноподібного робота Atlas.

Новинку позиціонують як суттєвий крок уперед, проте навіть його попередник міг виконувати складні трюки, на які здатна не кожна людина.

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