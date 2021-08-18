На розробку комплексу вправ для роботів знадобились місяці тонкого налаштування.

Компанія Boston Dynamics опублікувала новий відеоролик, що демонструє фізичні можливості гуманоїдних роботів Atlas.

На кадрах можна бачити, що роботи добре освоїли біг з перешкодами і вміють робити сальто назад.

У ще одному відео компанія розповіла про робочий процес і складнощі розробки роботів.

У Boston Dynamics відзначили, що на розробку комплексу вправ для роботів знадобились місяці тонкого налаштування. В ході цієї роботи на роботах Atlas були відпрацьовані чимало важливих технологій координації та орієнтації в просторі.

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Автор: Дмитро Захаров