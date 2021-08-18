Роботи Atlas вправляються в паркурі / скріншот з відео
Компанія Boston Dynamics опублікувала новий відеоролик, що демонструє фізичні можливості гуманоїдних роботів Atlas.
На кадрах можна бачити, що роботи добре освоїли біг з перешкодами і вміють робити сальто назад.
У ще одному відео компанія розповіла про робочий процес і складнощі розробки роботів.
У Boston Dynamics відзначили, що на розробку комплексу вправ для роботів знадобились місяці тонкого налаштування. В ході цієї роботи на роботах Atlas були відпрацьовані чимало важливих технологій координації та орієнтації в просторі.
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