Генсек НАТО зазначив, що з нинішньою поведінкою російського режиму в Москві немає можливості до поліпшення ситуації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що протистояння НАТО та Росії може тривати ще дуже багато років. Він зазначив, що Кремль хоче Європу, де вони зможуть контролювати сусідні країни.

"НАТО має бути готове до тривалого протистояння з Росією після безпосередньої кризи, спровокованої річним вторгненням російського президента Володимира Путіна в Україну", - цитує Столтенберга видання The Economic Times.

При цьому він вказав, що президент РФ хоче іншу Європу, де він зможе повністю контролювати сусідні країни та вирішувати, що можна, а що ні.

Відео дня

"Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може зайняти багато, багато, багато, багато років", - заявив генсек НАТО.

За його словами, зміни у відносинах РФ і заходу можуть відбутися раптово, тому складно спрогнозувати, як довго триватиме протистояння.

"Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня... НАТО завжди буде розглядати, де є можливості знову потрапити в ситуацію, де є місце для кращих відносин, але з нинішньою поведінкою російського режиму, режиму в Москві немає можливості", - підсумував Столтенберг.

Україна в НАТО - що відомо

Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, для розширення НАТО необхідне схвалення всіх 30 країн-членів блоку.

У свою чергу радник глави офісу президента Михайло Подоляк вважає, що процес вступу України до НАТО буде дуже швидким, але залежить від підсумків війни з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: