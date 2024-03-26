Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Капітаном контейнеровоза, який зруйнував міст Френсіса Скотта Кі в Балтіморі (штат Меріленд, США), може бути українець.

Про це повідомляють у картці судна Dali на порталі Balticshipping. Зазначено, що судно йшло під прапором Сінгапуру. Губернатор Меріленда Вес Мур повідомив, що тривають пошуково-рятувальні роботи, шестеро людей вважаються зниклими безвісти, пише CNN.

Відомо, що в момент удару на ньому перебувала бригада будівельників. Під час пошуків тіло однієї людини знайшли у воді, повідомив член міської ради Балтімора Філісія Портер. У Морському і портовому управлінні Сінгапуру кажуть, що контейнеровоз перед ударом кинув якір у рамках аварійної процедури. Цю заяву ще перевіряють.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що прибуде до Балтимора. За його словами, федеральний уряд повинен узяти на себе всі витрати з відновлення моста, що обвалився, а не чекати, поки це зробить власник Dali.

"Я доручив своїй команді перевернути небо і землю, щоб знову відкрити порт і відновити міст якнайшвидше", - сказав він, зазначивши, що немає жодних ознак того, що обвалення моста було результатом навмисної дії.

Broadcastify опублікував запис, на якому можна почути, як влада намагалася зупинити рух просто перед зіткненням. Міст обвалився приблизно через 90 секунд.

"Мені потрібен один із вас, хлопці, на південній стороні, один із вас, хлопці, на північній стороні, затримайте весь рух на Ключовому мосту. Наближається корабель, який щойно втратив керування, тож, поки ми не візьмемо його під контроль, ми маємо зупинити весь рух", - сказав чоловік.

Падіння мосту в США: що відомо

Удень 26 березня стало відомо, що в Балтиморі судно врізалося в опору 2,5-кілометрового мосту Френсіса Скотта Кі, що призвело до масштабного розриву.

ЗМІ писали, що рятувальні команди намагалися витягнути з води сімох людей, які перебували на мосту, коли він звалився в річку, двох знайшли живими.

Минулого року Балтимор обробив 52,3 мільйона тонн іноземних вантажів на суму близько 80,8 мільярда доларів, посівши дев'яте місце в Штатах за показниками і рекордами для порту, пише The Hill.

Порт був другим за завантаженістю з експорту вугілля торік: його суховантажні термінали експортували 22 мільйони тонн вугілля і невелику кількість інших металів і мінералів.

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