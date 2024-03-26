Контейнеровоз врізався в головний міст у Балтіморі, унаслідок чого він зламався в кількох місцях і впав у річку.
Унаслідок події кілька автомобілів упали у воду і рятувальники знайшли щонайменше сімох людей, передає AP. Згідно з відео, опублікованим у соцмережі X, судно врізалося в одну з опор 2,5-кілометрового мосту Френсіса Скотта Кі. Корабель загорівся, і з нього валив густий чорний дим.
"Це серйозна надзвичайна ситуація", - сказав Кевін Картрайт, директор зі зв'язків із громадськістю пожежної служби Балтимора, додавши, що поки зарано говорити про кількість постраждалих.
За словами Картрайт, рятувальники розшукали щонайменше сімох людей, які перебували у воді. Рятувальні роботи тривають.
Картрайта уточнив, що корабель, який врізався в опору моста, називався "Далі" і плив він із Балтимора в Коломбо, Шрі-Ланка.
Губернатор Меріленда Вес Мур оголосив надзвичайний стан і заявив, що працює над залученням федеральних ресурсів. На місці події також було присутнє ФБР.
Дані про судно
За даними Vessel Finder і сайту морських аварій Shipwrecklog, це саме судно раніше фігурувало в невеликому інциденті, коли воно вдарилося об причал у порту Антверпена в Бельгії у 2016 році.
Компанія Synergy Marine Group, що володіє контейнеровозом, заявила, що всі члени екіпажу цілі й неушкоджені. Екіпаж судна складався з 22 чоловік. Всі вони громадяни Індії. У компанії додали, що точна причина інциденту, внаслідок якого корабель затонув, поки не встановлена.
Судно було зафрахтовано датською судноплавною компанією Maersk, яка заявила, що "жахнена тим, що сталося".