Російська Федерація перекинула війська з Калінінградської області на фронт в Україні, а також посилила ними захист Курської області.
Про це на 10-му Київському безпековому форумі для молоді повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише Укрінформ. Він нагадав, що країни Балтії вважають Сувальський перешийок (територію, яка з'єднує їх з іншими країнами НАТО, та відокремлює Калінінградську область і Білорусь) дуже слабким місцем:
"Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді й бачимо, що там порожньо. Чому? Тому що вони вилучити війська з Калінінградської області і вони зараз бʼються на полі бою в Україні. Вони також бʼються проти українців у Курській області".
Лише нещодавно росіяни говорили про мілітаризацію Калінінградської області, але український спротив змушує їх змінювати плани.
"Це прямо залежить від вашої боротьби, яка ламає російську воєнну машину, витісняє Росію з інших куточків світу і не дає їй реалізувати інші можливі сценарії, які будуть загрожувати нам напряму", - сказав Кащюнас.
Бої в Курській області
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня україньскі військові прорвали російський кордон та значно просунулися на території Курщини. Там досі тривають важкі бої з російською армією.
За даними Десантно-штурмових військ, за цей час російське військо зазнало санітарних та безповоротних втрат у майже вісім тисяч осіб особового складу.