Очільник британського МЗС вважає, що лютнева зустріч Зеленського і Трампа була недостатньо підготовлена.

Сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті, ймовірно, вдалося б уникнути, якби було більше часу на підготовку цієї зустрічі. Про це в інтерв’ю The Guardian розповів міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

"Якщо чесно, я відчув: аааа! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до їхньої зустрічі?" – згадує британський міністр свою першу реакцію на сварку, яка транслювалася в прямому ефірі.

За словами Леммі, українців запросили до Білого дому в останню хвилину, а британці були надто зосереджені на власній зустрічі з Трампом, тому не мали достатньо часу, аби допомогти українській делегації правильно побудувати стратегію першої зустрічі на рівні президентів.

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"Я був трохи суворим до себе. Але я все одно відчував провину", – зізнався британський дипломат.

Після катастрофічного візиту до Вашингтону Володимир Зеленський тоді одразу полетів до Великої Британії, де його зустрів британський прем’єр Кір Стармер. Девіду Леммі особливо запам’яталося, як тепло голова британського уряду зустрів тоді українського президента.

"Ті обійми [Зеленського] з Кіром [Стармером] – я досі відчуваю зворушливість, коли думаю про це – були моментом, коли весь світ зітхнув з полегшенням. Британія повернулася туди, де її хоче бачити світова спільнота: будівництво мостів, клей, з історією, яка допомагає нам з’єднуватися з більшою частиною світу", – розповів очільник британського МЗС.

Говорячи про перспективи війни в Україні, Леммі висловив переконання, що Путін "не готовий до серйозних переговорів" і досі має свої "максималістські та імперіалістичні амбіції".

"Я підозрюю, що [навіть] через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", – сказав він.

Сварка Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті

Як писав УНІАН, 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом – перша з моменту повернення останнього до влади. Формальною метою візиту було обговорення рамкової угоди про доступ США до українських стратегічних мінералів і можливі гарантії безпеки для України.

Спершу атмосфера була спокійною, але розмова швидко загострилася, коли Зеленський наголосив, що Путін не виконує своїх обіцянок і закликав Вашингтон дати Києву реальні гарантії безпеки. У відповідь Трамп заявив, що "Путін ніколи не порушував угод із ним", і звинуватив Зеленського в тому, що той "ставить світ на межу третьої світової війни" та виявляє "неповагу до Сполучених Штатів".

Спалахнула емоційна суперечка, до якої підключився віце-президент США Джей Ді Венс. Найгірше те, що все це відбувалося не просто на очах журналістів, а навіть в прямому ефірі, бо зустріч транслювалася наживо в Мережі.

Українська делегація намагалася повернути розмову в конструктивне русло, але переговори остаточно зірвалися, і заплановану спільну пресконференцію було скасовано. Зеленський залишив Білий дім без підписання угоди.

Ця сварка викликала широкий резонанс у світі. У США демократи звинуватили Трампа в підіграванні Кремлю, тоді як багато республіканців підтримали його жорстку позицію щодо Зеленського. Європейські союзники висловили солідарність із Києвом, тоді як російські медіа і чиновники відкрито раділи конфлікту. Зустріч, яка мала стати кроком до стратегічної співпраці, перетворилася на дипломатичний скандал і залишила відносини двох країн у стані напруги, яка повністю не зникла до сьогодні.

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