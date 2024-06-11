Директор ФСБ також звинуватив у терористичному акті західні спецслужби.

Голова Національного антитерористичного комітету РФ, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков заявив, що відомство "встановило" причетність військової розвідки України до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол".

Як передає "Астра", сьогодні Кремль продовжив "розкручувати" версію про "український слід" у цьому теракті. Зокрема, відповідну заяву Бортніков зробив під час засідання комітету. Він офіційно звинуватив військову розвідку України в теракті, але не озвучив при цьому будь-якої інформації, яка потенційно могла б підтвердити цей "факт".

"Астра" оприлюднила відео із заявою Бортнікова.

Відео дня

"Українські, західні спецслужби розширюють коло можливих виконавців, яких вербують для вчинення в Росії резонансних злочинів. Сприяють у їхній підготовці та оснащенню міжнародним терористичним організаціям. Показовим прикладом є встановлена нами причетність військової розвідки України до теракту в підмосковному "Крокусі", - стверджує Бортніков.

Як констатує видання, директор ФСБ РФ заявив, що відомство встановило причетність військової розвідки України до теракту в "Крокусі".

"Доказів або деталей він не навів", - зазначає "Астра".

Теракт у "Крокусі"

Увечері 22 березня в Підмосков'ї стався теракт - кілька людей у камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. У результаті загинуло понад 100 осіб, дуже багато постраждалих. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому Кремль звинуватив у нападі Україну.

За підозрою в теракті затримано низку людей, зокрема чотирьох імовірних виконавців: Далерджона Мірзоєва, Рачабабалізода Саідакрамі Муродалі, Шамсідіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова - усі вони громадяни Таджикистану.

Вас також можуть зацікавити новини: