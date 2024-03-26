Путін заявляє, що винні ісламісти, але водночас продовжує наполягати на ролі України.

Хоча Володимир Путін продовжує стверджувати, що Україна могла бути причетною до теракту в Москві, унаслідок якого загинули 139 осіб, найближче оточення російського лідера з ним не погоджується, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, за словами чотирьох джерел, близьких до Кремля, чиновники були шоковані нездатністю служб безпеки запобігти теракту. За словами джерел, майже ніхто з тих, кого вони знають у політичній і діловій еліті Росії, не вірить, що за нападом стояла Україна.

"Путін був присутній на обговореннях, де чиновники погодилися, що немає ніякого зв'язку теракту з Києвом, але він був сповнений рішучості використати трагедію, щоб спробувати згуртувати росіян на підтримку війни в Україні", - пише Bloomberg.

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ІДІЛ взяв на себе відповідальність за теракт, і Путін визнав, що напад здійснили ісламістські бойовики, але в телевізійних коментарях сказав чиновникам, що "нас цікавить, хто це замовив".

США "намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу в тому, що, за даними їхньої розвідки, у московському теракті нібито немає київських слідів", - заявив Путін на зустрічі з керівниками спецслужб.

Як зазначає один з експертів, хоча російські спецслужби знають, що за терактом стоїть ІДІЛ, але після висловлювань Путіна вони не мають іншого вибору, окрім як слідувати наказам і доводити причетність України або Заходу.

"Головні союзники Путіна з ентузіазмом підхоплюють його тему. Це викликає припущення, що він може використати суспільний гнів з приводу трагедії, щоб активізувати війну проти України, зокрема, можливо, віддавши наказ про нову мобілізацію резервістів в армію", - пише видання.

Що Путін і його поплічники говорять про теракт у Крокусі

23 березня Путін заявив, що чотирьох терористів затримали дорогою в Україну, де для них українська сторона нібито підготувала "вікно" для переходу кордону. 25 березня диктатор зазначив, що треба відповісти на запитання, "чому терористи після скоєння злочину намагалися піти саме в Україну, хто їх там чекав".

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков видав свою версію того, хто причетний до теракту, заявивши, що "спецслужби України сприяли теракту, готували його радикальні ісламісти".

Секретар Радбезу безпеки РФ Микола Патрушев на пряме запитання журналістів щодо того, хто стоїть за трагедією в "Крокусі", прямо заявив, що за цим стоїть Україна.

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