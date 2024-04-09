Журналісти видання навели незаперечні факти, які свідчать про це.

Свідчення терористів, які розстріляли людей у московському концертному залі "Крокус Сіті Хол", про зв'язки з Україною здобуті під тортурами. Про це пише видання BILD.

Видання зазначило, що вчора на росТБ показали відео від ФСБ з допитом підозрюваних у теракті 22 березня. На оприлюдненому записі вони заявили, що після атаки нібито мали намір їхати до Києва. Оглядач BILD Пилип Пятов зазначив, що ці свідчення сфабриковані. У зв'язку з цим він навів кілька доведень:

Перше із них свідчить про те, що підозрюваних катували. "Після арешту чоловіки зазнали жорстоких тортур з боку російських силовиків. Імовірно, що терористи були змушені сказати саме те, що Кремль хоче від них почути", - припустив журналіст.

Відео дня

Також він зазначив, що свідчення зачитані з аркуша. "Впадає в очі, що терористи читають свої заяви з папірця. Часом вони пильно дивляться в одну точку за камерою і говорять неприродно швидко і чітко, хоча російська мова для них не рідна", - звернув увагу журналіст.

Крім того, немає доказів про коридор на кордоні, які могли б підтвердити правдивість слів терористів. "РосТБ повідомило, що в день теракту українська армія нібито розмінувала два села біля кордону, щоб терористи могли його перетнути. Але жодних доказів цього росіяни не надали", - наголосив Пятов.

І, на сам кінець, угруповання ІДІЛ прямо взяло на себе відповідальність за теракт, а влада України неодноразово відкидала будь-яку причетність до атаки.

Теракт у Москві

Теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" стався ввечері 22 березня, коли група озброєних людей почала розстрілювати людей, присутніх на концерті, прямо в приміщенні. Після масових розстрілів терористи підпалили концертний зал.

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