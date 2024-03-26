Коли його запитали - це ІДІЛ чи Україна, він вказав на Київ.

Секретар Радбезу безпеки РФ, ім'я якого чимало людей пов'язують з вибухом будинків і "рязанським цукром" (терактами, які пережила Росія в 90-х), Микола Патрушев "обілив" ім'я ІДІЛ.

На пряме запитання журналістів щодо того, хто стоїть за трагедією в "Крокусі", Патрушев, вибираючи між ісламськими терористами та Україною, вказав на Київ. Відповідне відео публікують росЗМІ.

"Звичайно, Україна", - відповів Патрушев на ролику нижче.

США і світ пов'язують події в Крокусі з ІДІЛ - головне

Трагедія в "Крокус Сіті Холл" сталася ввечері 22 березня - кілька людей відкрили вогонь, зайнялася пожежа. За попередніми даними РФ, кількість загиблих становить 139 осіб. Правитель Росії Володимир Путін добу мовчав, а потім у своєму зверненні видав версію про те, що до трагедії причетна Україна.

Як відомо, в ніч на 23 березня за терористами, які організували теракт, вели переслідування. Росія затримала 11 осіб, серед речей деяких виявили паспорти громадян Таджикистану. Як заявив лідер України Володимир Зеленський, Путін (вірніше "нікчема", як сказав Зеленський) день роздумував над тим, щоб звинуватити в події Київ. Політик акцентував, що Україна не має жодного стосунку до теракту. Київ нагадав, що в Росії випадки терактів, що супроводжуються масовою загибеллю людей, уже траплялися за каденції Путіна.

Офіційна версія світу полягає в тому, що трагедію, найімовірніше, організувала одна з організацій ІДІЛ. Про це писав NYT, посилаючись на дані розвідки США. Також про це згадувала віцепрезидент США Камала Гарріс.

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