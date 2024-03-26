За версією прес-секретаря Путіна, Зеленського можна назвати "своєрідним євреєм".

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на чолі України стоїть "своєрідний єврей".

Як повідомляє "Медуза", Пєскова запитали, як ісламісти можуть бути пов'язані з Україною, на чолі якої стоїть єврей. "Ну, єврей своєрідний там", - відповів прес-секретар Путіна.

На думку Пєскова, президент України Володимир Зеленський "багато в чому виявляє симпатії та тяжіння до націоналістичного духу, який просочив керівництво київського режиму".

Відео дня

Також, відповідаючи на запитання про те, як можуть бути пов'язані ісламісти та українське керівництво, Пєсков рекомендував "дуже уважно перечитати заяви президента Путіна, які він зробив за останні два дні".

Що Путін говорив про "український слід" в теракті

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Путін заявив, що четверо терористів було затримано шляхом до України, де для них українською стороною нібито було підготовлено "вікно" для переходу кордону.

25 березня диктатор зазначив, що потрібно відповісти на запитання, "чому терористи після скоєння злочину намагалися піти саме на Україну, хто на них там чекав".

Вас також можуть зацікавити новини: