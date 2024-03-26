Російська спецслужба наполягає, що терористів нібито готувала Україна.

Директор ФСБ Олександр Бортніков видав нову порцію маячні про "український слід" у скоєнні теракту в Крокус Сіті Холі. За його версією, "спецслужби України сприяли теракту, готували його радикальні ісламісти".

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час спілкування з пресою Бортніков заявив, що Службу безпеки України слід визнати терористичною організацією. Натомість він переконує, що інформація, передана Вашингтоном про підготовку теракту, нібито мала загальний характер, спецслужби Росії нібито на неї реагували. Бортников пообіцяв, що після теракту в "Крокусі" будуть заходи у відповідь.

"Замовник теракту в "Крокусі" поки не встановлений: ми бачимо, хто організовував, хто вербував, робитимемо все, щоб виявити організаторів", - заявив Бортніков.

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Водночас він заявив, що Росії нібито відомо, що "Україна здійснювала підготовку бойовиків на території Близького Сходу", а теракт потрібен був західним спецслужбам та Україні, "щоб розгойдати ситуацію, створити паніку в суспільстві в Росії".

"Інформація про те, що терористів чекали на Україні, допрацьовується. Наразі все робиться для того, щоб виявити всіх учасників цієї бійні. І тих, що знаходяться на території Росії та тих, хто за кордоном. Якщо терористи тікали, то вони мали намір піти. Я відкрию секрет - по той бік їх хотіли зустріти як героїв. Нехай ця фраза на даний момент залишиться такою, якою я її сказав", - заявив Бортніков.

"Глава ГУР МО України Буданов є законною метою для ЗС РФ, як і всі, хто вчиняє злочини проти Росії", - додав Бортніков.

Попри те, що Росія ще не з'ясувала "замовника теракту", Бортніков все ж заявив, що за цим стоять США, Велика Британія та Україна.

США і світ пов'язують події в Крокусі з ІДІЛ - головне

Трагедія в "Крокус Сіті Холл" сталася ввечері 22 березня - кілька людей відкрили вогонь, зайнялася пожежа. За попередніми даними РФ, кількість загиблих становить 139 осіб. Правитель Росії Володимир Путін добу мовчав, а потім у своєму зверненні видав версію про те, що до трагедії причетна Україна.

Як відомо, в ніч на 23 березня за терористами, які організували теракт, вели переслідування. Росія затримала 11 осіб, серед речей деяких виявили паспорти громадян Таджикистану. Як заявив лідер України Володимир Зеленський, Путін (вірніше "нікчема", як сказав Зеленський) день роздумував над тим, щоб звинуватити в події Київ. Політик акцентував, що Україна не має жодного стосунку до теракту. Київ нагадав, що в Росії випадки терактів, що супроводжуються масовою загибеллю людей, уже траплялися за каденції Путіна.

Офіційна версія світу полягає в тому, що трагедію, найімовірніше, організувала одна з організацій ІДІЛ. Про це писав NYT, посилаючись на дані розвідки США. Також про це згадувала віцепрезидент США Камала Гарріс.

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