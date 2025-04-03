Сенатор зазначив, що Трамп "симулює" обурення Росією.

Президент США Дональд Трамп просто "симулює обурення" щодо російського лідера Володимира Путіна, а той зі свого боку розглядає Трампа як "дитину, якою легко маніпулювати". Таку думку висловив в інтерв'ю Foreign Policy сенатор-демократ Адам Шифф - один із найзапекліших критиків президента США.

За словами Шиффа, підхід Трампа до досягнення мирної угоди між Україною та Росією "розпочався з абсолютної зради України", при цьому він згадав "жахливе поводження" Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та призупинення військової допомоги Україні.

"Президент (Трамп) зараз симулює обурення Росією. Він не заслуговує на довіру", - зазначив Шифф, додавши, що погрози митами щодо Росії - з огляду на непослідовне застосування мит та їхній постійний характер - є несерйозними.

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"У Путіна є номер Трампа. Навіть якщо Трамп у якийсь момент захоче покарати Росію, Путіну достатньо сказати кілька приємних речей про Трампа, і він зможе змусити Трампа відступитися", - підкреслив він.

Він засумнівався в готовності або здатності Трампа протистояти Путіну, тому що Трамп "занадто ним захоплюється":

"Путін розглядає Трампа як дитину, якою легко керувати і маніпулювати, і, на жаль, він має рацію в цьому аналізі".

Він також зазначив, що адміністрація Трампа "прийняла абсолютно неправильний підхід, якщо ми хочемо відповідального закінчення війни" і значно підвищила ймовірність того, що Росія зможе домогтися успіху у своїх цілях.

"Шлях до досягнення значущого миру, що стримує подальшу російську агресію, лежить не через напад на Україну і відмову від військової, дипломатичної та розвідувальної підтримки, а через надання сильнішої підтримки і надання Росії розуміння того, що вона веде програшну боротьбу, яка буде ставати для неї дедалі більш обтяжливою, чим довше вона триватиме", - вважає сенатор.

Відносини Трампа і Путіна

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що в України і РФ схожа тактика щодо Трампа. Україні залишається сподіватися, що з часом адміністрація Трампа зрозуміє несерйозність ставлення до світу РФ і втратить терпіння щодо Путіна.

Водночас ексофіцер британської армії Тім Коллінз зазначав, що Трамп рішуче налаштований завершити війну в Україні швидко. Його розчарування може стати серйозною проблемою для Путіна, якому варто це врахувати.

Раніше президент США вже висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши, що він "розлютився" на Путіна, і підняв питання про можливість введення санкцій проти тих, хто купує російську нафту.

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