У Кремлі назвали розмову Трампа і Путіна 'доброзичливою з обох сторін'

Речник Кремля ухилився від прямих відповідей на низку запитань, пов'язаних із цим діалогом.

Тон телефонної розмови правителя Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа був "конструктивним, робочим та доброзичливим з обох сторін".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандистській програмі "Москва. Кремль. Путін".

Відповідаючи на запитання, хто був поруч з Путіним під час телефонної розмови з Трампом, Пєсков уникнув чіткої відповіді. Він переконує, що "зазвичай Путіну ніхто не складає компанії", але інколи він запрошує до таких переговорів певних радників. Як було конкретно у цьому випадку - невідомо.

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Також Пєсков чітко не відповів, чи був він особисто присутнім під час розмови, чи ознайомлювався вже із розшифруванням. Відподаючи на запитання, яким був тон розмови, Пєсков сказав:

"Конструктивний, робочий, доброзичливий з обох сторін".

Переговори Трампа і Путіна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп пояснив, чому 12 лютого спочатку поговорив із Путіним і вже потім подзвонив Володимиру Зеленському. Він заявив, що вже знав про бажання українського лідера досягти миру, а мав дізнатися позицію Росії з цього питання.

Спецпосланець Трампа по Україні і Росії Кіт Келлог повідомив, що в мирній угоді можуть зафіксувати територіальні втрати України, проте це не означатиме їх визнання.

Нагадаємо, як писали у Financial Times із посиланням на українських і західних високопосадовців, Трамп і Путін, імовірно, спробують домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.

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