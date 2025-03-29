Білий дім випустив відеоролик про відносини із Гренландією, в якому країну закликають об'єднатися зі Сполученими Штатами Америки.

Президент США Дональд Трамп опублікував це відео у мікроблозі X в день візиту американської делегації до Гренландії. У ролику згадується участь Штатів в боротьбі з нацистами біля острова під час Другої світової війни та наголошується на актуальних викликах :

"Сьогодні Гренландія стикається з новими загрозами. Від російської агресії та китайської експансії. Наша спільна спадщина живе далі. У кожній спільній місії. У кожному арктичному патрулюванні. У кожному партнерстві, створеному в тіні льоду, що тане, і зростаючої напруженості. Це не просто історія. Це доля. Настав час знову стати разом. За мир. За безпеку. За майбутнє".

Плани Трампа на Гренландію

​Після повернення до Білогу дому політик знову висловив зацікавленість у приєднанні Гренландії до Сполучених Штатів, аргументуючи це стратегічною важливістю острова для міжнародної безпеки та зростаючою присутністю російських і китайських суден в Арктиці. ​

Відео дня

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розкритикував заяви Трампа щодо Гренландії, назвавши їх втручанням у внутрішні справи королівства.

Як відомо, на п'ятницю був запланований візит віце-президента Джей Ді Венса на американську військову базу Пітуффік у Гренландії.

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