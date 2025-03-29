Білий дім випустив відеоролик про відносини із Гренландією, в якому країну закликають об'єднатися зі Сполученими Штатами Америки.
Президент США Дональд Трамп опублікував це відео у мікроблозі X в день візиту американської делегації до Гренландії. У ролику згадується участь Штатів в боротьбі з нацистами біля острова під час Другої світової війни та наголошується на актуальних викликах :
"Сьогодні Гренландія стикається з новими загрозами. Від російської агресії та китайської експансії. Наша спільна спадщина живе далі. У кожній спільній місії. У кожному арктичному патрулюванні. У кожному партнерстві, створеному в тіні льоду, що тане, і зростаючої напруженості. Це не просто історія. Це доля. Настав час знову стати разом. За мир. За безпеку. За майбутнє".
Плани Трампа на Гренландію
Після повернення до Білогу дому політик знову висловив зацікавленість у приєднанні Гренландії до Сполучених Штатів, аргументуючи це стратегічною важливістю острова для міжнародної безпеки та зростаючою присутністю російських і китайських суден в Арктиці.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розкритикував заяви Трампа щодо Гренландії, назвавши їх втручанням у внутрішні справи королівства.
Як відомо, на п'ятницю був запланований візит віце-президента Джей Ді Венса на американську військову базу Пітуффік у Гренландії.