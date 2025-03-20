Це було однією з його передвиборчих обіцянок.

Президент США Дональд Трамп планує в четвер, 20 березня, підписати указ, який покладе початок процесу ліквідації Департаменту освіти. Це було однією з його передвиборчих обіцянок. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників, Трамп має намір зробити цей крок на заході в четвер удень у Білому домі.

"Указ президента Трампа про розширення освітніх можливостей дасть змогу батькам, штатам і співтовариствам узяти під контроль і поліпшити результати для всіх учнів", - сказав у своїй заяві представник Білого дому Гаррісон Філдс.

Для повної ліквідації Департаменту освіти знадобиться ухвалення закону Конгресом, однак Трамп доручить міністерці Лінді Макмехон вжити "всіх необхідних кроків для сприяння закриття Департаменту освіти і повернення повноважень у сфері освіти штатам", - сказав один із представників адміністрації.

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Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв, що зробить кроки щодо розпуску агентства, щойно знову прийде до влади.

Макмен уже оголосила про скорочення штату міністерства вдвічі після того, як вступила на посаду.

Водночас голова Національної асоціації освіти Беккі Прінгл зазначила, що таке рішення Трампа "зашкодить усім учням, змусивши різко збільшити чисельність класів, скоротивши програми професійної підготовки, зробивши вищу освіту більш дорогою та недоступною для родин середнього класу, забрала спеціальні освітні послуги для студентів з обмеженими можливостями та підірвавши захист громадянських прав студентів".

Дональд Трамп - новини

Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа зупинила програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією. Тепер дані про 30 тис. викрадених росіянами українських дітей можуть зникнути назавжди, що допоможе Путіну уникнути відповідальності.

17 березня стало відомо, що США припинили підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, який збирав докази для переслідування Путіна.

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