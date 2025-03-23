У Вашингтоні назвали це "заходом зі зміцнення довіри".

Сполучені Штати Америки обговорювали з Російською Федерацією можливість повернення дітей, яких окупанти викрали з України.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. За його словами, американський лідер Дональд Трамп порушував це питання під час телефонних розмов із президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським правителем Путіним:

"Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, близько 200, одразу після їхніх дзвінків. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Тож, звичайно, в першу чергу, це захід зі зміцнення довіри".

Росія викрадає дітей з України

Як відомо, Москва систематично депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. Це підтверджують міжнародні організації, уряди західних країн та журналістські розслідування.

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​Через це Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського правителя Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

​Нагадаємо, у лютому Трамп заявив, що не був детально обізнаний про депортацію українських дітей до Росії. "Я не дуже багато про це знав. Я чув про це вчора", - сказав він.

Нещодавно стало відомо, що ​його адміністрація припинила фінансування програми, яка допомагала відстежувати викрадених українських дітей.

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