Сполучені Штати Америки обговорювали з Російською Федерацією можливість повернення дітей, яких окупанти викрали з України.
Про це в інтерв'ю CBS News заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. За його словами, американський лідер Дональд Трамп порушував це питання під час телефонних розмов із президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським правителем Путіним:
"Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, близько 200, одразу після їхніх дзвінків. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Тож, звичайно, в першу чергу, це захід зі зміцнення довіри".
Росія викрадає дітей з України
Як відомо, Москва систематично депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. Це підтверджують міжнародні організації, уряди західних країн та журналістські розслідування.
Через це Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського правителя Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Нагадаємо, у лютому Трамп заявив, що не був детально обізнаний про депортацію українських дітей до Росії. "Я не дуже багато про це знав. Я чув про це вчора", - сказав він.
Нещодавно стало відомо, що його адміністрація припинила фінансування програми, яка допомагала відстежувати викрадених українських дітей.