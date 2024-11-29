Росія не підписувала установчого договору МКС.

Франція відмовилася повідомити, чи готова вона заарештувати лідера Росії Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, пише Reuters.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан заявив, що правова позиція Франції щодо ордерів на арешт Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, по суті, однакова.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху за ймовірні військові злочини під час конфлікту в Газі. Франція підписала установчий договір МКС, проте пізніше заявила, що, на її думку, Нетаньягу має імунітет проти дій МКС, оскільки Ізраїль не підписав статут суду. Варто зазначити, що Росія також не підписувала установчого договору МКС.

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"Ми, ймовірно, були менш точні, коли коментували справу Путіна порівняно з нинішньою, але в будь-якому разі наша позиція залишається незмінною", - сказав Лемуан журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Франція не стане заарештовувати Путіна, якщо він ступить на французьку землю, він сказав: "Що стосується Володимира Путіна, то всі ті, хто скоїв злочини, не залишаються безкарними. Вони мають відповісти за свої вчинки, і ми завжди говорили, що застосовуватимемо міжнародне право в усіх його аспектах".

Однак він сказав, що питання про імунітет, який закріплений у статуті МКС, є "складним" і що держави можуть мати різні думки з цього питання.

Ордер МКС на арешт Путіна

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

Через це Путін не приїхав на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі. Москва наполягала на його участі, проте влада ПАР не знала, що робити в ситуації, коли вони зобов'язані заарештувати свого гостя.

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