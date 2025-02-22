Трамп заявив, що не полетить у Москву 9 травня

Президент США зазначив, що наразі планів щодо візиту в Росію у цей день у нього немає.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує приїжджати до Москви 9 травня. Про це Трамп заявив під час пресконференції, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Ні, ні, я не збираюся (летіти у Москву 9 травня - УНІАН)", - відповів Трамп, коментуючи інформацію, яка раніше з'явилася у західних ЗМІ.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора французький журнал Le Point з посиланням на власні джерела повідомив, що Трамп, ймовірно, відвідає Москву на 9 травня і візьме участь в урочистих заходах.

Відео дня

Видання зазначає, що цього року виповнюється 80 років від закінчення війни в Європі. Тож участь президента США у московських урочистостях має стати таким собі підтвердженням тез російської пропаганди, яка прирівнює Україну до нацистів. Тобто через 80 років після перемоги над німецькими нацистами Путін хоче відсвяткувати "перемогу" над іншими нацистами, зауважують автори публікації.

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