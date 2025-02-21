Французький журнал поширив досить сумнівний, але гучний "інсайд".

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, відвідає Москву на 9 травня і візьме участь в урочистих заходах. Про це із посиланням на власні джерела пише французький журнал Le Point.

Видання зазначає, що цього року виповнюється 80 років від закінчення війни в Європі. Тож участь президента США у московських урочистостях має стати таким собі підтвердженням тез російської пропаганди, яка прирівнює Україну до нацистів. Тобто через 80 років після перемоги над німецькими нацистами Путін хоче відсвяткувати "перемогу" над іншими нацистами, зауважують автори публікації.

Подібний візит президента США до Москви насправді вже має прецедент, пише французьке видання. У 1995 році Білл Клінтон відповів на запрошення Бориса Єльцина і взяв участь у московських урочистостях на 9 травня, попри тодішні розбіжності між США та РФ щодо Боснії, Ірану та питань розширення НАТО.

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"9 травня 2025 року, якщо нова американсько-російська угода відбудеться, якщо ніщо не завадить запрошенню Трампа, чашу символічно вип’ють дощенту європейці, які спостерігатимуть на своїх екранах за парадом російських військ, яким салютує американський президент", – пише Le Point.

Ставлення Трампа до Росії

Як писав УНІАН, після телефонної розмови з Володимиром Путіним минулого тижня Дональд Трамп заявив, що "вірить" запевненням російського диктатора в тому, що той буцімто хоче миру з Україною. При цьому Трамп не сказав, що ж саме заважає Путіну покласти край війні, яку сам же Путін і почав.

Сьогодні Трамп заявив, що Путін міг би захопити усю Україну, якби хотів. На думку Трампа, той факт, що Росія досі не окупувала всю Україну, буцімто підтверджує бажання Путіна укласти мирну угоду.

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