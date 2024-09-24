Екс-директор ЦРУ сказав, чи вірить у третю світову війну

Він нагадав, що Путін часто робив пусті заяви.

Колишній директор американського Центрального розвідувального управління Девід Петреус не вважає, що зняття заборони на удари по території Росії західною зброєю призведе до третьої світової війни.

В інтерв'ю 24 каналу він сказав, що заяви Москви мають непокоїти, однак варто пам'ятати, що російський правитель Путін від початку повномасштабної війни виступає з пустими погрозами. За його словами, Україна перетнула всі російські "червоні лінії", а диктатор не полишає спроб знищити її.

"В багатьох випадках це спричиняє величезні труднощі не лише на передовій, а й проблеми для цивільних. Узимку на українців очікують перебої з електроенергією, інфляція. Я спілкувався з родичем друга, який живе тут у Києві. Це досить складно, люди втомилися від війни. Вони виснажені, вони бачили нескінченні руйнування, які здійснили російські війська. Тому зрозуміло, чому люди втомилися від війни. Але це не означає, що в них вже немає залізної рішучості не дозволити Путіну досягти того, що він намагається зробити", - сказав він.

Відео дня

Петреус не погоджується з думкою, що Сполучені Штати Америки хочуть зірвати російські плани, однак не прагнуть перемоги України в цій війни. За його словами, США "зробили все, що могли", використовуючи наявні ресурси.

"61 мільярд доларів - величезна цифра. Так, багато з того, що замінюється нашими запасами, ми надали Україні, але це також означає, що ми можемо дати більше. Це приголомшлива сума допомога для іншої країни в той час, як ми підтримуємо інших союзників та партнерів на Близькому Сході. І ми дуже зосереджені на стримуванні агресивних дій у Південнокитайському морі. Не вірю, що ми просто даємо Україні достатньо, щоб вона не програла - даємо стільки, скільки можемо", - додав екс-очільник ЦРУ.

Він сподівається, що Штати зможуть надавати українцям більшу допомогу, оскільки країна має двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу та Білому домі. Вона зберігатиметься незалежно від результатів виборів та передвиборчої риторики, додав Петреус.

Погрози Росії

Як відомо, Москва постійно використовує погрози для того, щоб зупинити партнерів України від надання допомоги. Також неодноразово лунали натяки на те, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Попри перетин багатьох "червоних ліній", який не призводить до третьої світової, деякі країни все ще остерігаються ескалації та розрширення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: