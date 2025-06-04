Крім того, британський уряд витратить 247 млн фунтів стерлінгів на навчання українських військових.

Велика Британія поставить Україні 100 тис. безпілотників, що означає десятикратне збільшення. Поставки розтягнуться майже на рік - до квітня 2026 року.

Британський уряд заявив, що пакет безпілотників вартістю 350 млн фунтів стерлінгів ($473 млн) є частиною ширшої ініціативи з військової підтримки України загальною вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що міністр оборони Великої Британії Джон Хілі зробить заяву про надання допомоги на зустрічі Контактної групи з оборони України з 50 країн у Брюсселі.

Відео дня

"Велика Британія посилює свою підтримку України, постачаючи сотні тисяч додаткових безпілотників цього року і завершуючи важливий етап у постачанні критично важливих артилерійських боєприпасів", - сказав Гілі напередодні зустрічі.

Британські чиновники нагадали, що вже поставили Україні 140 тис. артилерійських снарядів і витратять ще 247 млн фунтів стерлінгів цього року на навчання українських військових.

Видання додало, що британські чиновники зрозуміли, що безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення воєн. Уряд навіть схвалив Стратегічний огляд оборони, який закликає до більш смертоносної, технологічної армії для протидії новим загрозам, включно з можливою війною з РФ.

Допомога Великої Британії

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер був одним із перших європейських лідерів, який запропонував відправити миротворців в Україну після війни, як окремого елемента гарантій безпеки.

Крім того, на початку року Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.

Вас також можуть зацікавити новини: