Співрозмовники видання описують постійну загрозу на східних кордонах Європи як повернення до норми після короткого позитивного періоду, який спостерігався в 1990-ті роки.

У британському уряді переконані, що протистояння з Росією - це всерйоз і надовго, безвідносно до результату війни в Україні. Про це йдеться в матеріалі журналітки BBC Лори Кюнсберг, яка поговорила з джерелами всередині британського уряду.

Стверджується, що британські чиновники розуміють, що загроза з боку Росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то у вигляді диверсій на вулицях Великої Британії.

"Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, а іранці їх постачають. Ми тепер не можемо дивитися на них інакше, ніж як на загрозу", - сказав співрозмовник в уряді.

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Співрозмовники видання описують постійну загрозу на східних кордонах Європи як повернення до норми після короткого позитивного періоду, який спостерігався в 1990-ті роки.

"Звикайте до цього. Ми так жили завжди", - сказав один із них.

Ведуча запитала чиновників, як реагувати на дедалі загрозливішу риторику Путіна. Множинні джерела відповідають однаково, що не треба панікувати.

"Всю дорогу він погрожує - ми не повинні дозволити цьому стримати нас", - прокоментував один зі співрозмовників BBC.

Зараз риторика Путіна спрямована на те, щоб привернути увагу Дональда Трампа і дати йому привід для припинення допомоги Україні, припустив один із колишніх британських міністрів. Він вважає, що якщо у Трампа складеться враження, що конфлікт став настільки небезпечним, що терпіти це далі не можна, то, можливо, він забажає зробити все, щоб зупинити війну за будь-яку ціну навіть на умовах Путіна.

За словами кількох співрозмовників, наразі надія західних союзників України полягає в тому, щоб поставити її в найкраще можливе становище для переговорів. Один із радників уряду сказав, що для цього може знадобитися створити у Трампа перебільшене враження про його дипломатичні здібності:

"Щоб створити у Трампа настрій, вигідний Україні, і щоб він виглядав як той, хто зупинив війну, а не той, хто здав Україну".

Війна в Україні - допомога від Великої Британії

У тисячний день повномасштабної війни в Україні Велика Британія оголосила про новий внесок на підтримку оборони країни.

Як повідомляють у Міністерстві оборони, 19 листопада уряд погодив виділення 7,5 мільйона фунтів стерлінгів (майже 9,5 мільйона доларів) на нові ударні та розвідувальні безпілотні літальні апарати. Гроші будуть інвестовані через коаліцію дронів, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

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