Минула доба також була "урожайною" на знищену російську техніку.

Війна в Україні триває і Сили оборони продовжують нищити російських окупантів значними темпами. Так, за даними Генштабу, за минулу добу ліквідовано 1420 російських загарбників, загальні втрати ворога з початку війни становлять вже близько 729 тисяч 720 осіб.

Також минула доба була "урожайною" на знищену російську техніку.

Зокрема, ЗСУ перетворили на металобрухт 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи.

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Також знищено 105 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спеціальної техніки.

Війна в Україні - останні новини

За даними DeepState, ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.

За даними аналітиків, 22 листопада росіяни проводили штурми кількома колонами. Щонайменше 5 одиниць військової техніки задіяли у наступі на саму Новосілку, ще дві - в посадках південніше Роздольного.

Також аналітик BILD Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупанти на даний час захопили 25% Курахового, ситуація у місті критична.

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