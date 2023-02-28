Таким чином місцеві чиновники планують вшанувати незалежність України.

В Угорщині вирішили неординарно вшанувати незалежність України та перейменувати на її честь центральну площу у Будапешті. Йдеться про місцевість, де наразі розташовується МЗС Угорщини. Відзначимо, що в самому Києві також підтримують тренд щодо перейменування вулиць на честь українських героїв.

Відповідна ініціатива надійшла від заступника мера міста Даніеля Берга, який запропонував назвати площу - "Площа української незалежності". У вівторок, 28 лютого, представницький орган II району Будапешта погодив відповідну пропозицію, пише Європейська правда.

"Армія Володимира Путіна незаконно вдерлась в Україну рік тому. Гідним вираженням солідарності з українським народом є те, що наш район вшановує пам'ять жертв війни, називаючи громадську територію і віддаючи данину героїчній боротьбі за свободу наших українських сусідів. Крім вшанування річниці, назва також відсилає до національної та державної незалежності України та непорушності її територіального суверенітету", - заявив Даніель Берг

За даними ЗМІ, ця місцевість знаходиться неподалік від іншої площі, яку назвали на честь українського поета Тараса Шевченка.

Площа Тараса Шевченка в Угорщині

Відзначимо, що 23 березня 2022 року в столиці Угорщини назвали площу на честь українського поета Тараса Шевченка - вона розташована на правому березі Дунаю в Буді неподалік від головного дипломатичного відомства країни.

Тоді ЗМІ повідомляли, що спочатку уряд Угорщини планував іншу назву для площі, однак врешті-решт українська громада переконала мерію вшанувати мужність українців у протистоянні російській агресії саме таким чином.

Відзначимо, що наразі подібні тенденції щодо перейменування культурних або громадських місць на честь України спостерігаються по всіх куточках Європи. Нещодавно у Берліні назвали кафе на честь Києва.

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