Міністр охорони здоров’я Казахстану уже отримав укол в прямому ефірі.

У понеділок, 26 квітня, Казахстан представив вакцину від коронавірусу власного виробництва, а міністр охорони здоров’я цієї країни отримав укол в прямому ефірі.

QazCovid-in, також відома як QazVac, являє собою вакцину з подвійним введенням, відзначили медики, пише НВ.

Державна телекомпанія «Хабар» повідомила, що 50 тисяч доз вакцини, розробленої Державним науково-дослідним інститутом проблем біологічної безпеки, були розподілені по всій країні.

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Міністр охорони здоров’я Олексій Цой сказав, що він почував себе «добре» після уколу, і сказав, що уряд веде переговори з партнерами в Туреччині про виробництво майбутніх партій вакцини.

У п’ятницю в Твіттері президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав досягнення країни, як «однієї з небагатьох держав» з розробкою і виробництвом національної вакцини.

Казахстан став першою країною (крім РФ), яка виробила на початку цього року російську вакцину Sputnik V, і російський препарат був основним в кампанії з масової вакцинації в країні з населенням майже 19 мільйонів людей.

Міністр повідомив, що «кожен 20-й громадянин Казахстану був вакцинований від коронавірусу з моменту початку кампанії в лютому».

Станом на 26 квітня в Казахстані зареєстровано 309 116 випадків коронавірусу і 3570 смертей.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко