Українська сторона намагається поглибити розуміння ситуації Пекіном.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу пообіцяв розширити військовий зв’язок із Києвом. Це сталося у суботу, 3 червня, під час зустрічі Шанфу з українським колегою Олексієм Резніковим, пише Bloomberg.

Зазначається, що китайський міністр запропонував використати "усі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії в Україні.

При цьому Пекін продовжує наполягати на ролі миротворця, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою. Під час зустрічі міністрів українська сторона прагнула поглибити розуміння ситуації Китаєм.

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"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", – зазначив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов за підсумками переговорів.

Війна в Україні - позиція Китаю

Китай постійно наголошує на своїй нейтральній позиції щодо війни РФ проти України. При цьому нещодавно прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін під час візиту в Китай провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і підписав ряд економічних угод.

Спецпредставник з врегулювання російсько-української війни Лі Хуей заявив, Пекін готовий брати участь у мирному завершенні війни в Україні, але на основі "мирного плану", який підтримує РФ.

Згідно з деякими ЗМІ, російські військові в Україні користуються амуніцією китайського походження.

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