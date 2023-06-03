Китай неодноразово намагався зобразити себе миротворцем, водночас він підтримує тісні зв'язки з РФ.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який минулого місяця здійснив поїздку європейськими столицями з метою сприяння мирним переговорам щодо України, заявив, що Пекін розглядає можливість ще однієї "миротворчої місії", визнавши, що його поїздка може не дати негайних результатів.

Він вважає, що для знаходження точок дотику між воюючими сторонами існують великі перешкоди, повідомляє Reuters.

"Ми відчули, що існує велика прірва між позиціями обох сторін... Змусити всі сторони сісти за стіл переговорів зараз, як і раніше, дуже складно", - сказав Лі.

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"Китай готовий активно розглянути питання про направлення ще однієї делегації до відповідних країн для участі в діалозі щодо врегулювання "української кризи", — сказав Лі, не уточнивши, в які саме країни.

На прес-конференції Лі Хуей відкинув повідомлення ЗМІ про те, що він виступає за припинення вогню, в результаті якого його союзник Росія залишить частину України, окупувавши її, і заявив, що Пекін "зробить все", щоб послабити напруженість.

У травні Лі здійснив 12-денну поїздку по Києву, Варшаві, Парижу, Берліну, Брюсселю та Москві, що, за словами Китаю, було спробою знайти спільну мову для можливого політичного врегулювання.

"Ризик ескалації російсько-української війни досі високий", — сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "пом'якшення ситуації" і забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

"Поки це сприяє пом'якшенню ситуації, Китай готовий на все", — сказав він.

Сполучені Штати та кілька європейських країн закликали Пекін використати свій вплив на Росію для припинення війни, хоча відмова Пекіна засудити Москву за вторгнення викликала підозру.

"Миротворча місія" Китаю щодо війни РФ проти України

Сспецредставник з врегулювання російсько-української війни Лі Хуей вирушив у турне країнами Європи, а 16 травня відвідав Україну. За його словами, Пекін готовий брати участь у мирному завершенні війни в Україні, але на основі "мирного плану", який підтримала Москва.

24 лютого 2023-го Китай представив свій так званий мирний план, при цьому війну в Україні він назвав "українською кризою". Опублікований документ складається з 12 пунктів, серед них немає "виведення російських військ".

Зеленський назвав цей документ не мирним планом, а просто висловленням своєї думки.

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