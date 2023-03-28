Знайдено перше підтвердження того, що захисні засоби китайського виробництва використовуються російськими солдатами в Україні.

Росіяни виготовляють бронежилети з використанням імпортованих з Китаю комплектуючих і відправляє у них своїх солдат воювати проти України, встановили журналісти Politico. Про постачання Пекіном росіянам бронежилетів через треті країни видання повідомляло раніше цього місяця.

Згідно з митними даними, отриманими журналістами, у 2022 році кілька китайських компаній (у тому числі одна, пов’язана з китайським урядом), надіслали частини для виробництва бронежилетів російській компанії "Класс", що базується в Москві.

Російський дистриб'ютор має давні ділові відносини з Нацгвардією Росії, МВС, Федеральною службою виконання покарань та іншими державними військовими формуваннями. Приміром, компанія в листопаді вихвалялася тим, що провела презентацію своїх бронежилетів для керівництва МВС.

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Як вдалося з’ясувати Politico, бронежилети виробника згодом опинялися на полі бою в Україні. Українці продають російські бронежилети, затрофеєні торік, на eBay – журналістам вдалося знайти кілька таких оголошень.

"Цей бронежилет був на озброєнні російської армії і був отриманий українськими військовими під час контрнаступу в Харківській області. Під час звільнення міста Ізюм в одному з будинків, де тимчасово жили [росіяни]. Вони так швидко втекли, що залишили свої речі", – розповів один із продавців, який з міркувань безпеки не називав імені.

Наразі незрозуміло, коли ці жилети "Класс" були виготовлені та чи вони включали китайські компоненти. Однак дані імпорту показують, що, ймовірно, вони їх містили.

За даними митниці, московська компанія у 2022 році кілька разів імпортувала з Китаю деталі. Зокрема, в листопаді та грудні – від кількох китайських компаній. Серед імпортованого – арамідні волокна, які є у виявлених кевларових жилетах. Продукцію постачали Yantai Tayho Advanced Materials Ltd, виробник спеціалізованого волокна, і Beijing Tongyizhong New Material Technology Corp (торгує продукцією з поліетиленового волокна і є "дочкою" однієї з державних інвестиційних холдингових корпорацій Пекіна).

Журналісти знайшли фото та відео з деталями бронежилетів "Класс", які дають уявлення про процес їхнього виробництва в Росії. Одне з них датоване листопадом 2022 року.

До повномасштабного вторгнення траплялися випадки, коли українська армія забирала бронежилет виробництва "Класс" у російських військових. Це трапилося, наприклад, у 2019 році, зідно зі звітом Conflict Armament Research.

Наразі незрозуміло, чи широко російські військові використовують бронежилети "Класс", та, як наголошують в Politico, це поки перше підтвердження того, що захисні засоби китайського виробництва використовуються російськими солдатами в Україні.

Військова допомога Китаю Росії - що варто знати

Впродовж останніх тижнів низка країн закликали Китай втриматися від передачі Росії зброї. Зокрема, із таким закликом цього тижня виступила Нова Зеландія.

Китай продовжує критикувати західні країни за надання військової допомоги Україні та заперечувати будь-які наміри допомагати зброєю Росії. Проте продовжують з’являтися численні провідомлення про передачу Китаєм Росії нелетальної допомоги і те, що Пекін розглядає постачання зброї Москві. Про це заявляли чиновники США, згодом генсекретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив, що Альянсові відомо що до Китая надходив російський запит щодо постачання зброї.

Крім цього, Politico з’ясувало, що китайські компанії відправили росіянам 1000 штурмових гвинтівок, запчастини для безпілотників тощо в другій половині 2022 року.

Японське видання Kyodo News з посиланням на джерела в уряді США також повідомляло, що Вашингтон нібито підтвердив факти використання росіянами китайських боєприпасів.

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