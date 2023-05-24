Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін є найбільш високопоставленим чиновником РФ, який відвідав Китай з моменту російського вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін під час візиту в Китай провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і підписав ряд економічних угод.

Як повідомляє Reuters, Мішустін є найбільш високопоставленим чиновником РФ, який відвідав Китай з моменту російського вторгнення в Україну.

На зустрічі російський прем'єр заявив, що "відносини між Росією і Китаєм знаходяться на безпрецедентно високому рівні", підкресливши, що це пов'язано з "посиленням турбулентності на міжнародній арені і закономірністю сенсаційного тиску з боку колективного заходу".

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Підписані меморандуми включали угоду про поглиблення інвестиційного співробітництва у сфері торговельних послуг, угоду про експорт сільськогосподарської продукції до Китаю та угоду про співробітництво у сфері спорту.

Як повідомляє Reuters, згідно з даними китайської митниці, в квітні експорт Китаю в Росію продовжив зростати, збільшившись на 153,1% в порівнянні з минулим роком після більш ніж подвоєння в березні. Також прогнозується, що поставки енергоносіїв з Росії в Китай в цьому році зростуть на 40%, а також обговорюються поставки технологічного обладнання в Росію.

Китай і війна в Україні

Китай продовжує стверджувати, що його відносини з Росією не мають відношення до війни в Україні і не порушують міжнародні норми.

Водночас згідно з деякими ЗМІ, російські військові в Україні користуються амуніцією китайського походження.

Також Китай утримується від відкритого засудження російського вторгнення в Україну. В кінці лютого лідер Китаю Сі Цзіньпін представив "мирний план" з 12 пунктів, в якому закликав зняти з Росії санкції.

Раніше спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей відвідав Україну для "обміну думками" про китайсько-українські відносини і припинення війни. Після цього візиту він повинен відправитися також до Москви.

Лідери G7 за підсумками саміту в Гонконзі закликали Китай натиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з України.

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