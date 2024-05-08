Деяким категорія українців може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання.

Литва не висилатиме українських військовозобов’язаний чоловіків, але їм можуть відмовити у наданні посвідки на постійне проживання. Про це в коментарі Financial Times заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Ми не будемо влаштовувати депортацій або шукати українських чоловіків в країні, тому що це було б незаконно", – сказала прем'єр-міністр, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Водночас, за її словами, деяким категорія українських чоловіків може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання, якщо Київ доведе, що вони ухиляються від військової служби.

Відео дня

Шимоніте додала, що Литва "прагне допомогти Україні, гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дати можливість людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".

Повернення українських чоловіків

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомляв, що країна може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Втім, влада країни стежить, як це планує реалізувати Польща.

Глава МВС федеральної землі Гессен Роман Посек заявив, що німецькі земельні уряди повинні допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: