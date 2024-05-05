Посек додав, що важливо "підтримати обороноздатність України".

Німецькі земельні уряди повинні допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення РФ.

Таку думку висловив глава МВС федеральної землі Гессен Роман Посек в ефірі телеканалу ARD, передає газета Tagesspiegel. За його словами, можна припинити видавати українським чоловікам німецькі документи замість національних, оскільки Україна не є нелегітимною державою.

Посек додав, що важливо "підтримати обороноздатність України", але водночас треба зберегти за Німеччиною статус безпечного притулку для біженців.

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Мобілізація в Україні

В Україні ухвалили закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня. Також країна вживає заходів для повернення чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Влада вирішила, що більше не видаватиме їм нові паспорти через іноземні консульства, якщо вони не стануть на військовий облік.

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