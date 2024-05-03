Міністр закордонних справ сказав, що країна із задоволенням підтримує українських біженців, але не чоловіків призовного віку, які хочуть уникнути мобілізації.

Чехія не підтримує чоловіків, які приїхали з України в спробі уникнути військового призову.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає видання Novinky. "Я розумію проблему від'їзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми вітаємо їх на нашій території", - сказав міністр.

Однак, як уточнив Ліпавський, коли йдеться не про тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов'язку.

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У МВС Чехії заявили, що 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років мають тимчасовий захист через війну в Україні.

Мобілізація в Україні

2 травня голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко розповів, що органи місцевого самоврядування - міські та селищні ради, тепер будуть зобов'язані брати участь у мобілізаційних заходах. Усе через новий закон про мобілізацію, який вступає в дію з 18 травня.

24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про подібний намір заявляла і литовська влада.

При цьому влада Німеччини сказала, що українські чоловіки можуть вільно залишатися в країні навіть з недійсним паспортом, а рішення українського МЗС призупинити надання консульських послуг чоловікам за кордоном не вплине на їхній статус біженців.

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