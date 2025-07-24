Росія готує ядерний вибух в космосі, щоб знищити супутники США та SpaceX, - Forbes

За словами експертів, такий акт саботажу вигідний Росії тим, що довести її провину буде неможливо.

Росія розгортає нову фазу гібридної війни — цього разу у космосі. Кремль розглядає можливість запуску "ядерного саботажу" на орбіті, здатного вивести з ладу супутники США, Європи та компанії SpaceX, пише Forbes.

"Краса цієї диверсії полягає в тому, що її неможливо буде довести. Москва отримає знищення супутників і "правдоподібне заперечення" у подарунок", - каже експертка з космічної зброї Олена Гроссфельд з Королівського коледжу Лондона.

Згідно з розвідданими США, Росія працює над секретним проєктом — розміщенням ядерної зброї у космосі. Один з варіантів — ядерний вибух поблизу радіаційного поясу Ван Аллена, що викличе каскадну відмову супутників без безпосереднього обстрілу.

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Гроссфельд стверджує, що такий сценарій — це орбітальна версія нападу на Перл-Харбор:

"Один вибух — і тисячі супутників виведено з ладу. Це зміна всіх правил гри".

Starlink у прицілі

Особливо вразливими є супутники Starlink від SpaceX, які надають зв’язок для українського уряду, військових і цивільних. Росія вже атакувала термінали Starlink на землі, і неодноразово погрожувала збивати супутники компанії.

"Москва інвестує в протисупутникову зброю різного типу — ракети, лазери, кібератаки. Але ядерний вибух — це вершина цього арсеналу", — додає Гроссфельд.

НАТО офіційно підтвердило, що Росія організовує акти саботажу по всій Європі.

"Москва намагається дестабілізувати наші країни та розділити суспільства", — заявив генсек НАТО Марк Рютте.

За словами Гроссфельд, саботаж — невіддільна частина російської державної стратегії ще з часів Леніна і Сталіна. Зараз Кремль просто проєктує її у космос.

Попри попередні атаки — як-от знищення наземної системи Viasat перед вторгненням в Україну — НАТО не вжив рішучих кроків.

"Ні США, ні НАТО досі не відповіли на ці атаки. Це лише заохочує Путіна", — вважає Гроссфельд.

Гонка за новою наддержавністю

Росія бачить у космосі шанс повернути собі статус наддержави. Навіть якщо в процесі вона знищить частину власних супутників.

"Це про відновлення імперії. Про те, щоб назавжди змінити правила гри на орбіті", — каже Гроссфельд.

Російська ядерка в космосі

Як повідомляв УНІАН, конгресмени США дізналися про плани РФ розробити ядерну зброю для ураження супутників.

Згодом у Білому домі підтвердили, що стежать за діяльністю Росії в цьому напрямку. Вони не розкривають деталей, однак кажуть, що це пов'язано з "протисупутниковим потенціалом", а також порушує Договір про космос 1967 року.

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