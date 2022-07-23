Російський диктатор помітно шкутильгав, виходячи із літака в Тегерані, а на останній сходинці якось чудно стрибнув.

В українській розвідці припускають, що до Тегерану на зустріч із президентами Ірану й Туреччини літав не російський диктатор Володимир Путін особисто, а його двійник.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

Зокрема, Буданову поставили запитання про стан здоров'я голови Кремля, проте він не став відповідати прямо, а лише натякнув: "Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи Путін це взагалі?".

Як видно на відео, Путін помітно шкутильгав, виходячи із літака в Ірані, а коли треба було зійти з нижньої сходинки, чудно зістрибнув і вдав, що так й треба.

У ЗМІ час від часу з'являється інформація про те, що російський диктатор важко хворий, а то й давно мертвий.

Зокрема, сам Буданов в інтерв'ю Sky News говорив, що Путін серйозно хворий на рак, а у РФ уже почався переворот. Водночас розв'язана Росією війна проти України досягне переломного моменту в серпні і закінчиться до кінця року, запевнили в розвідці.

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