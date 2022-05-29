За даними джерела, недавні виступи кривавого диктатора могли бути записані заздалегідь.

Президент РФ Володимир Путина, як повідомляють британські ЗМІ, або вже мертвий, або помре найближчим часом. Якщо кривавий диктатор дійсно помер, то Кремль замінив його двійником і буде приховувати його смерть ще довго.

Про це з посиланням на джерела в британській розвідці МІ-6 повідомляє Daily Star.

"Російський лідер Володимир Путін, можливо, вже мертвий, оскільки джерела в МІ-6 стверджують, що його міг замінити двійник. Це слідує за інтенсивними припущеннями про здоров'я розпалювача війни", - зазначено в таблоїді.

За інформацією видання, в британській розвідці говорять про серйозну хворобу диктатора, який розв'язав криваву війну в Україні і винен у смерті мирних українців. Якщо Путін вже помер, його поплічники просто намагаються приховати це від усього світу, так вони хочуть довше залишатися при владі.

Джерело повідомило Daily Star, що недавні виступи Путіна могли записати заздалегідь. Крім цього, на публічних заходах, таких як парад в Москві на 9 травня, міг бути присутнім не сам диктатор, а його двійники.

"Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть буде зберігатися в секреті протягом декількох тижнів, якщо не місяців... Є також ймовірність, що він вже мертвий. Це неможливо знати. Вважається, що Путін використовував двійників у минулому, коли йому було погано, і Кремль може робити це зараз", - передає слова джерела з британської розвідки видання.

Також повідомляється, що Путін керує високопоставленими чиновниками, які повністю до нього лояльні. Ці поплічники дуже бояться, повідомляє Daily Star, що в разі смерті диктатора в Кремлі почнеться переворот, а російські генерали захочуть припинити бойові дії в Україні.

"Смерть Путіна зробить їх безпорадними і вразливими, тому вони кровно зацікавлені в тому, щоб говорити, що Путін живий, хоча насправді все може бути навпаки", - додало джерело.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Путіна, за даними ЗМІ, важка форма раку, йому залишилося жити два-три роки.

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