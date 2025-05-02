Президенту США залишилося лише обрати той варіант, який йому до вподоби.

Команда президента США підготувала для Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, аби змусити її до мирних переговорів. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, Трамп ще не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Співрозмовники видання також відмовилися уточнювати, які саме варіанти тиску на Росію запропонували президенту США.

Bloomberg нагадує, що Україна та її союзники закликають Білий дім посилити тиск на Москву шляхом запровадження додаткових обмежень на експорт енергоносіїв, щоб обмежити доходи агресора від продажу нафти.

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Соратник Трампа, сенатор США Ліндсі Грем, днями також заявив, що підготував законопроект про запровадження нових "нищівних" санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту. Зокрема пропонується обкласти 500-відсотковим митом поставки до США товарів з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Війна в Україні і Трамп

Як писав УНІАН, підписана між Києвом і Вашингтоном угода про ресурси фактично прив'язала Дональда Трампа до України. Хоча Київ не отримав гарантій безпеки, Америка тепер більше зацікавлена у процвітанні України, ніж була досі.

Також ми писали, що за даними інсайдерів, у Трампа обмірковують, як натиснути на РФ після укладення угоди з Україною щодо мінералів. Поки що у Білому домі немає єдиної думки, як діяти далі

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