Мер Москви заявив, що ППО збила чотири безпілотники.

Москву 14 березня знову атакували безпілотники, це вже друга атака за тиждень. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що столицю атакували чотири безпілотники, але ППО їх нібито всі збила.

За даними тг-каналу Mash, один із дронів влетів у приватний будинок у котеджному поселенні Росинтер-2 у Троїцькому окрузі Москви. Уламки влучили в кімнату на другому поверсі і пошкодили припарковані з будинком машини, ніхто не постраждав.

Крім того, уламки збитого дрона впали на розселений будинок на півдні Москви, пише Baza. Попередньо, постраждалих немає. На заході також під удар потрапив ЖК "Авангард" у Резервному проїзді, пошкоджень зазнав карниз даху і козирок під'їзду. Інформація про постраждалих не надходила.

При цьому вибухи лунали і в Підмосков'ї. Зокрема, один безпілотник врізався в ЖК "Південна Бітца" в Ленінському окрузі Московської області. Це новобудова, люди там ще не живуть.

Атаки дронів на Росію

Внаслідок нічної атаки дронів у Краснодарському краї почалася масштабна пожежа на Туапсинському нафтопереробному заводі. Площа пожежі становить понад 1 тисячу квадратних метрів. Повідомляється, що вогонь може поширитися на сусідні резервуари.

А всього кілька днів тому, 11 березня, Росія зазнала наймасовішої атаки БПЛА у 2025 році, у російському Міноборони повідомляли про збиття 337 безпілотників, з них понад 70 атакували Москву.

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