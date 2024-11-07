Можна очікувати на рішення дозволити Україні бити вглиб Росії західною далекобійною зброєю.
Про це в ефірі "Київ 24" сказав Вадим Пристайко, міністр закордонних справ 2019-2020 років, посол в Британії, Канаді та НАТО.
Відповідаючи на запитання щодо того, що Джозеф Байден ще два місяці залишатиметься президентом Сполучених Штатів Америки, і що він може ухвалити рішення дозволити бити вглиб Росії їхньою далекобійною зброєю, Пристайко висловив думку, що "це рішення якраз можна прийняти".
"І ми обговорювали багато ідей: і щодо запрошення України до НАТО, і щодо надання озброєнь, які раніше не були. Типу далекобійних "Томагавків". Це більш складні рішення. Рішення щодо надання дозволу на застосування ракет, зокрема британських ракет, Storm Shadow - це доволі нескладне політичне рішення", - сказав він.
Ексміністр додав, що Україна вже має такі ракети, і з нами увесь час ділилися розвідувальною інформацією.
"І це рішення - не давати Україні можливість бити - суто політичне. Воно не має стратегічного військового, знаєте, такого якогось, ускладнень. Я думаю, що якраз це рішення можна прийняти і на нього можна очікувати", - зазначив Пристайко.
Дозвіл на удари України вглиб Росії - що відомо
Раніше УНІАН писав, що Канада намагається переконати очільників країн-союзників у необхідності зняти для українських військових обмеження на удари далекобійною зброєю по цілях на території Росії.
Міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі підкреслила, що це необхідна умова для самозахисту України.