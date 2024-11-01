Міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі наголошуж, що Україна потребує цього для самозахисту.

Канада намагається переконати очільників країн-союзників у необхідності зняти для військових України обмеження на удари далекобійною зброєю по цілях на території Російської Федерації.

Як пише "Укрінформ", про це розповіла міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі на конференції щодо Формули миру у Монреалі. За її словами, це необхідна умова для самозахисту України.

"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", – зазначила очільниця МЗС Канади.

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Обмеження на удари далекобійною зброєю

Як відомо УНІАН, Україна місяцями вимагає у західних партнерів надати можливості для ударів по Росії далекобійною зброєю.

Президент Володимир Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу ворога. За його словами, наразі немає одностайної думки всіх партнерів.

Водночас новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав надання дозволу Україні бити по цілях в РФ далекобійною зброєю Заходу. Втім, він зауважив, що такі рішення повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

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