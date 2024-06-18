Також він розповів про підсумки мирного саміту у Швейцарії.

Удари по Росії із західного озброєння допустимі. Якщо Європа дасть слабину, то російські генерали можуть піти ще далі.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung. Він назвав "Глобальний саміт миру" першим кроком до припинення війни. "Звичайно, без Росії миру не буде. Путін напав на Україну. Тому в нього є можливість припинити війну в будь-який момент. Але війни починаються швидко, і тим, хто їх починає, важко швидко їх закінчити", - сказав політик.

Він назвав гарним знаком участь у зустрічі делегацій із понад 90 країн. "Мої бесіди, особливо з партнерами з Африки, Латинської Америки та Азії, показали, що в Європі йде війна. Це війна в Європі, але не європейська війна. Цей саміт також дуже чітко показав одну річ: у всьому світі є союзники миру", - додав він.

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Хаммер переконаний, що країни БРІКС мають великий вплив на Росію і дуже критично ставляться до Заходу, а без них санкції не спрацюють. За його словами, їхня часткова участь у саміті тішить.

Хоча Австрія і є нейтральною країною, вона підтримує загальну зовнішню політику Євросоюзу, а також солідарна в питаннях санкцій проти Росії та надання фінансової допомоги Україні.

Канцлера попросили прокоментувати слова міністра оборони Клаудії Таннер, яка заявила, що Захід переходить червону межу, дозволяючи Україні атакувати територію РФ зі своєї зброї.

"Ця дискусія йде в неправильному політичному напрямку, і дуже шкода, що акцент ставиться саме на цьому. Згідно з міжнародним правом, такі напади на Росію допустимі. Якщо Москва припинить агресію, військова допомога автоматично скоротиться. Якщо європейці поступляться, це може спонукати російських генералів піти ще далі, ніж вони вже роблять", - відповів Нехаммер.

Удари по Росії: хто дав "зелене світло"

За право України бити по російських позиціях і об'єктах виступає Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Канада, Фінляндія, Польща, Швеція і Норвегія.

Пізніше заборону на такі атаки зняли і Сполучені Штати Америки. Відомо, що це вже дозволило зменшити інтенсивність обстрілів Харкова.

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