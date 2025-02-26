Українські чиновники дуже непогано оцінюють кінцевий варіант майбутньої угоди, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в кінцевому варіанті угоди про корисні копалини зі США ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому допомогу. Про це глава держави сказав на пресконференції, яку транслювали на телеканалі "Суспільне".

Він зазначив, що українські урядовці дуже непогано оцінюють кінцевий варіант майбутньої угоди.

"Головні питання, які там порушував саме я, - звучать там дуже непогано. І дійсно, команди попрацювали. І українці, і американці. Головне для мене було - що ми не є боржниками, незважаючи на те, що і де звучить у медіа. В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100 млрд. Тому що, це було б несправедливо по відношенню до нас", - наголосив Зеленський.

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Як додав глава держави, це угода "про нове".

"Якщо ми говоримо про фонд - це також вирішене питання в цій рамковій угоді", - повідомив президент.

Зеленський також зазначив, що йдеться про спільну власність між партнерами.

"Ми готові говорити про партнерство. І важливо, що [ми] там партнери. І фонд цей україно-американський, а не американський", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що про гроші ще рано говорити, тому що це рамкова угода. За його словами, на сьогодні ще не можна нічого відшкодовувати, тому що немає договору.

"Наступний договір - про фонд. І там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. І наступний договір уже буде мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. Я не знаю щодо Конгресу Сполучених Штатів. Я просто не знаю, ще партнери нічого мені не говорили. У нас це обов'язково згідно з нашим законодавством", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент, у наступному договорі передбачатиметься відшкодування 50% від доходів за новими ліцензіями. "Україна має розібратися з ліцензіями насамперед. Саме Україна. Це не написано в угоді", - додав Зеленський.

Крім того, він наголосив, що наступні договори передбачатимуть, у якому форматі відбуватиметься це двостороннє партнерство і як працюватиме.

Як уточнив глава держави, для нього були головними три моменти.

"Це борг, якого немає. Далі, якщо ми потім говоримо про інвестиції, [в попередньому варіанті угоди] пам'ятаєте пункт "два до одного" був дуже важливий", - нагадав президент, маючи на увазі, що раніше пропонувалося: на кожен внесений долар від США Україні треба було б заплатити два.

Зеленський вважає, що така пропозиція не була змістовною. "Тому, цього немає. І я ставлюся до цього позитивно", - констатував глава держави.

За словами Зеленського, пропорції того, що передаватиме Україна до фонду, а потім отримуватиме у відповідь від США, треба окремо вирішувати з Дональдом Трампом.

"Яка це може бути допомога і що це буде? І це не стосується цієї угоди. Ця угода є частиною наших великих домовленостей зі Сполученими Штатами. Ця угода може бути частиною майбутніх гарантій безпеки, - наголосив Зеленський. - Навіть у рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України". І те, що мені повідомляли чиновники, - це з'явилося".

Він додав, що ще перечитає угоду. Підписання пропонується здійснити міністрам обох країн, але про його формат глава держави не повідомив.

Угода про корисні копалини зі США

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували "фінальний текст" угоди про корисні копалини, в якому згадується про її зв'язок із гарантіями безпеки з боку США.

Зазначалося, що Україні та США вдалося сформулювати цю угоду таким чином, щоб не ратифікувати її у Верховній Раді України. Однак, як акцентувалося, попереду очікуються ще більш важливі переговори.

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